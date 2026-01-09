NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedelje

Kompanija NIS ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo. Kako je saopšteno, očekuje se da prve količine budu isporučene tokom naredne nedelje.

"Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte", saopštio je NIS. U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji. NIS podseća da je u Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao