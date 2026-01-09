NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedelje
Sputnik pre 13 minuta
Kompanija NIS ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo. Kako je saopšteno, očekuje se da prve količine budu isporučene tokom naredne nedelje.
"Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte", saopštio je NIS. U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji. NIS podseća da je u Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao