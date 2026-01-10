Oglasili se Penjaroja i Vašington dan posle Barselone

B92 pre 1 sat
Oglasili se Penjaroja i Vašington dan posle Barselone

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred utakmicu 14. kola ABA lige da njegova ekipa mora da se oporavi posle meča protiv Barselone i dodao da "crno-belima" neće biti lako na gostovanju Studentskom centru.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Studentskom centru u Sportskom centru "Morača" u Podgorici. "Crno-beli" su u petak u gostima poraženi od Barselone rezultatom 88:70 u 21. kolu Evrolige. "Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo. Potrebno je da napredujemo, da se kroz današnji trening dobro pripremimo i da odigramo jednu čvrstu, stabilnu utakmicu. Gostovanja nikada nisu laka i zbog toga moramo da uložimo dodatni napor, kako
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Penjaroja posle Barse, a pred Studenstki centar: "Gostovanja nikada nisu laka, moramo da uložimo dodatni napor, kako u…

Penjaroja posle Barse, a pred Studenstki centar: "Gostovanja nikada nisu laka, moramo da uložimo dodatni napor, kako u pripremi, tako i na samom terenu"

Dnevnik pre 20 minuta
Partizan se plaši fenjeraša ABA lige! Penjaroja: Moramo prvo da se oporavimo od Barselone

Partizan se plaši fenjeraša ABA lige! Penjaroja: Moramo prvo da se oporavimo od Barselone

Večernje novosti pre 1 sat
"Neće biti lako" Đoan Penjaroja pred gostovanje crno-belih u Podgorici

"Neće biti lako" Đoan Penjaroja pred gostovanje crno-belih u Podgorici

Kurir pre 1 sat
Penjaroja pred Studentski centar: Neće biti lako, prvo da se oporavimo od Barselone

Penjaroja pred Studentski centar: Neće biti lako, prvo da se oporavimo od Barselone

RTS pre 2 sata
Penjaroja: Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo

Penjaroja: Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo

Politika pre 2 sata
"Prvo da se oporavimo od Barselone...": Trener Partizana oprezan pred Studentski centar

"Prvo da se oporavimo od Barselone...": Trener Partizana oprezan pred Studentski centar

Telegraf pre 1 sat
Džekiri upao u mentalitetsku klopku Partizana, a zna i uzrok

Džekiri upao u mentalitetsku klopku Partizana, a zna i uzrok

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBarselonaPodgoricaVašingtonEvroligaABA liga

Sport, najnovije vesti »

„Železničar“ spaja fudbal i košarku u humanitarnoj utakmici u Inđiji

„Železničar“ spaja fudbal i košarku u humanitarnoj utakmici u Inđiji

In medija pre 15 minuta
Nova sezona, stare navike: Arina Sabalenka u finalu Brizbejna

Nova sezona, stare navike: Arina Sabalenka u finalu Brizbejna

Kurir pre 14 minuta
Zanimljiva izjava Milke Forcan: Navijači prepoznaju ko šta radi

Zanimljiva izjava Milke Forcan: Navijači prepoznaju ko šta radi

Sport klub pre 14 minuta
Ministar odbrane

Ministar odbrane

Sport klub pre 10 minuta
Alimpijevićev Bešiktaš bez municije: Galata slavi u derbiju

Alimpijevićev Bešiktaš bez municije: Galata slavi u derbiju

Sport klub pre 10 minuta