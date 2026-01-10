Penjaroja: Potrebno je da se pripremimo da odigramo čvrst i stabilan meč protiv Studentskog centra

“Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo.

Potrebno je da napredujemo, da se kroz današnji trening dobro pripremimo i da odigramo jednu čvrstu i stabilnu utakmicu. Gostovanja nikada nisu laka i zbog toga moramo da uložimo dodatni napor, kako u pripremi, tako i na samom terenu”, naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba. Partizan će u nedelju od 20.30 na gostujućem terenu u Podgorici igrati protiv Studentskog centra, u utakmici 14. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige. Crno-beli u meč protiv Studentskog
