Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Beta pre 48 minuta

Državni sekretar SAD Marko Rubio uputio je podršku narodu Irana, nakon što su iranske vlasti isključile internet u pokušaju da obuzdaju antivladine proteste koji se šire tom zemljom.

"SAD podržavaju hrabri narod Irana", napisao je na Iksu.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je juče novinarima u Beloj kući da će se SAD umešati u Iranu ako njena vlast počne da ubija ljude. Ocenio je da je ta zemlja "u velikoj nevolji", ali je isključio slanje vojske.

Vlada te islamske države ceo dan drži zemlju u informacionoj izolaciji, ukinuvši internetske i telefonske veze sa svetom.

Retka video svedočanstva sa terena šalju Iranci preko Starlinka, koji je u toj zemlji zabranjen.

(Beta, 10.01.2026)

Povezane vesti »

Protesti u Iranu: Bolnice preplavljene, vlast 'u velikoj nevolji', kaže Tramp

Protesti u Iranu: Bolnice preplavljene, vlast 'u velikoj nevolji', kaže Tramp

BBC News pre 3 minuta
Demonstranti zapalili džamiju i više automobila u Teheranu, vlast tvrdi da je situacija u gradu mirna

Demonstranti zapalili džamiju i više automobila u Teheranu, vlast tvrdi da je situacija u gradu mirna

Newsmax Balkans pre 43 minuta
Tajm: U Iranu više od 200 poginulih u protestima; Zapaljena džamija i automobili, vlast tvrdi da je situacija mirna

Tajm: U Iranu više od 200 poginulih u protestima; Zapaljena džamija i automobili, vlast tvrdi da je situacija mirna

RTV pre 1 sat
Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Nedeljnik pre 1 sat
Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

N1 Info pre 1 sat
Zapaljena džamija u Teheranu, sukobi u više delova grada – Pahlavi poziva na nastavak protesta i generalni štrajk

Zapaljena džamija u Teheranu, sukobi u više delova grada – Pahlavi poziva na nastavak protesta i generalni štrajk

RTS pre 1 sat
Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

NIN pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranInternetBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Rodrigez: Suprotstavićemo se američkoj agresiji diplomatskim…

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Rodrigez: Suprotstavićemo se američkoj agresiji diplomatskim sredstvima

RTV pre 28 minuta
Lideri pet partija Grenlanda: Grenland pripada Grenlanđanima, ne SAD ni Danskoj; Tramp: Uradićemo nešto, sviđalo im se to ili…

Lideri pet partija Grenlanda: Grenland pripada Grenlanđanima, ne SAD ni Danskoj; Tramp: Uradićemo nešto, sviđalo im se to ili ne

RTV pre 28 minuta
Protesti u Iranu: Bolnice preplavljene, vlast 'u velikoj nevolji', kaže Tramp

Protesti u Iranu: Bolnice preplavljene, vlast 'u velikoj nevolji', kaže Tramp

BBC News pre 3 minuta
Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

RTS pre 3 minuta
Ko je sledeća američka meta? Neka se spreme Kuba, Panama, Kolumbija, Meksiko i Brazil

Ko je sledeća američka meta? Neka se spreme Kuba, Panama, Kolumbija, Meksiko i Brazil

Sputnik pre 18 minuta