Haos u ovom delu Srbije Napadalo pola metra snega, očekuje se nova mećava: Sve raspoložive službe su na terenu! (foto)

Izdati su nalozi svim preduzećima zaduženim za zimsko održavanje puteva U opštini Prijepolje za sada nije uvedena vanredna situacija zbog snega Sneg u prijepoljskom kraju pada celog dana, pa visina snežnog pokrivača i u gradskom području sada iznosi gotovo 50 centimetara, dok snega u selima ima i do visine od preko pola metra.

Prema rečima predsednika opštine Draga Popadića, izdati su nalozi svim preduzećima zaduženim za zimsko održavanje puteva i sve raspoložive ekipe zimske službe su na terenu. - Svi magistralni putevi u našoj opštini su pročišćeni i prohodni, a putari rade na čišćenju seoskih puteva. Nije bilo pritužbi na veće kvarove u snabdevanju električnom energijom - rekao je Popadić. U opštini Prijepolje za sada nije uvedena vanredna situacija zbog snega, dok na snazi još uvek