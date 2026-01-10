Haos u ovom delu Srbije Napadalo pola metra snega, očekuje se nova mećava: Sve raspoložive službe su na terenu! (foto)

Blic pre 52 minuta
Haos u ovom delu Srbije Napadalo pola metra snega, očekuje se nova mećava: Sve raspoložive službe su na terenu! (foto)

Izdati su nalozi svim preduzećima zaduženim za zimsko održavanje puteva U opštini Prijepolje za sada nije uvedena vanredna situacija zbog snega Sneg u prijepoljskom kraju pada celog dana, pa visina snežnog pokrivača i u gradskom području sada iznosi gotovo 50 centimetara, dok snega u selima ima i do visine od preko pola metra.

Prema rečima predsednika opštine Draga Popadića, izdati su nalozi svim preduzećima zaduženim za zimsko održavanje puteva i sve raspoložive ekipe zimske službe su na terenu. - Svi magistralni putevi u našoj opštini su pročišćeni i prohodni, a putari rade na čišćenju seoskih puteva. Nije bilo pritužbi na veće kvarove u snabdevanju električnom energijom - rekao je Popadić. U opštini Prijepolje za sada nije uvedena vanredna situacija zbog snega, dok na snazi još uvek
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bez struje 964 domaćinstva u Loznici, snežni pokrivač prelazi pola metra u selima kod Prijepolja

Bez struje 964 domaćinstva u Loznici, snežni pokrivač prelazi pola metra u selima kod Prijepolja

Newsmax Balkans pre 21 minuta
U Ivanjici bez struje 1.000 potrošača, a u Loznici još 134 domaćinstva

U Ivanjici bez struje 1.000 potrošača, a u Loznici još 134 domaćinstva

Nova pre 7 minuta
Srbija pod snegom: "Vlast smanjuje broj ljudi pogođenih nepogodama, kao što smanjuje broj na protestima"

Srbija pod snegom: "Vlast smanjuje broj ljudi pogođenih nepogodama, kao što smanjuje broj na protestima"

Radio 021 pre 1 sat
U osečini oko 1.000 ljudi bez struje, u Valjevu 2.100

U osečini oko 1.000 ljudi bez struje, u Valjevu 2.100

Novi magazin pre 1 sat
Obilne snežne padavine u Zlatiborskom okrugu: Veoma kritično u ova dva grada

Obilne snežne padavine u Zlatiborskom okrugu: Veoma kritično u ova dva grada

Telegraf pre 31 minuta
EDS: Stabilizovana situacija sa napajanjem strujom, ekipe na terenu

EDS: Stabilizovana situacija sa napajanjem strujom, ekipe na terenu

Glas Zaječara pre 2 sata
Mešarović: U Malom Zvorniku bez struje 280 domaćinstava, ekipe na terenu

Mešarović: U Malom Zvorniku bez struje 280 domaćinstava, ekipe na terenu

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PrijepoljeSnegvanredna situacijaputari

Regioni, najnovije vesti »

Kad se radost poklanja: tradicija koja traje 25 godina

Kad se radost poklanja: tradicija koja traje 25 godina

Jugmedia pre 11 minuta
Dr Goran Đukić (SRCE): Elektroenergetski sistem je urušen, EDS posao održavanja nadzemne ditributivne mreže prepustio firmama…

Dr Goran Đukić (SRCE): Elektroenergetski sistem je urušen, EDS posao održavanja nadzemne ditributivne mreže prepustio firmama bliskim vlasti

Glas Šumadije pre 21 minuta
Bez struje 964 domaćinstva u Loznici, snežni pokrivač prelazi pola metra u selima kod Prijepolja

Bez struje 964 domaćinstva u Loznici, snežni pokrivač prelazi pola metra u selima kod Prijepolja

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Prijave za plivanje za Časni Krst u Sečnju

Prijave za plivanje za Časni Krst u Sečnju

Sečanj info pre 16 minuta
Zukorlić pokrenuo inicijativu za izgradnju Islamskog centra „Muftija Muamer Zukorlić“ najvećeg u Evropi

Zukorlić pokrenuo inicijativu za izgradnju Islamskog centra „Muftija Muamer Zukorlić“ najvećeg u Evropi

Sandžak press pre 1 minut