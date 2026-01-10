Putevi Srbije upozorili vozače da budu oprezni zbog snega i magle

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorilo je učesnike u saobraćaju da budu oprezni zbog magle i smanjene vidljivosti na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. „Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu jer se danas, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više“, piše u saopštenju. Dodaje se da je sva raspoloživa mehanizacija na terenu