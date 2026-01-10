Bitkoin zabeležio skroman rast na 77.700 evra, ali tržišni sentiment i dalje slab

Vrednost bitkoina (BTC) je juče u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 0,95 odsto na 77.696,27 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 32,61 milijardu evra, što predstavlja nisku vrednost. Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 27 u kategoriji "strah", što je praktično nepromenjeno u odnosu na jučerašnji nivo 28. Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 0,28 odsto na 2.654,23 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,94 odsto na 763,47 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 3,01 odsto na 118,38 evra, a avalanš
