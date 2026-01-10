Ministarstvo odbrane: U toku obuka na radarskim sistemima u 126. brigadi VOJIN

Telegraf.rs/Tanjug
Ministarstvo odbrane: U toku obuka na radarskim sistemima u 126. brigadi VOJIN

Intenzivna obuka profesionalnog sastava jedinice za realizaciju zadataka osmatranja i kontrole vazdušnog prostora sprovodi se na radarskim položajima 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja (VOJIN), saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno, obuka se realizuje u okviru svakodnevnih aktivnosti jedinice u rejonima razmeštaja i kroz dodatno osposobljavanje mlađih pripadnika brigade. Obuka obuhvata teorijske sadržaje o principima rada osmatračkih radara, taktička uvežbavanja uz simulaciju različitih scenarija ugrožavanja vazdušnog prostora, kao i praktičan rad na održavanju radarsko-računarskih sredstava. Vrši se i praćenje i vrednovanje osposobljenosti operatora u primeni procedura na
