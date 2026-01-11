Jović vrlo skroman u debaklu Majamija VIDEO

B92 pre 2 sata
Jović vrlo skroman u debaklu Majamija VIDEO

Košarkaši Indijana Pejsersa nadigrali su ekipu Majami Hita rezultatom 123:99 u noći između subote i nedelje u NBA ligi.

Prave neizvesnosti gotovo da nije bilo pošto je već nakon prve četvrtine rezultat glasio 36:18 u korist tima iz Indijanapolisa. Dalje se susret nastavio u tom svetlu, uglavnom ubedljivom prednošću za Pejserse, koji su potom rutinski priveli meč kraju. Srpski reprezentatiavac Nikola Jović odigrao je prilično skroman meč, samo sa četiri postignuta poena i jednim skokom za 17 minuta na parketu. Iz igre je šutirao 1/6, od čega 1/4 za dva i 0/2 za tri poena. Svakako smo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bogdan propustio osmi uzastopni meč! Klipersi bez Srbina srušili Pistonse: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča! (video)…

Bogdan propustio osmi uzastopni meč! Klipersi bez Srbina srušili Pistonse: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča! (video)

Kurir pre 29 minuta
Bledo izdanje Jovića u porazu Majamija: Bogdan i dalje ne igra, a Klipersi pobeđuju

Bledo izdanje Jovića u porazu Majamija: Bogdan i dalje ne igra, a Klipersi pobeđuju

Dnevnik pre 33 minuta
Svi najbolji potezi NBA noći: Preokret Sparsa u TD Gardenu

Svi najbolji potezi NBA noći: Preokret Sparsa u TD Gardenu

Sport klub pre 33 minuta
Jovićevo veče za zaborav: Indijana razbila Majami – Nikola ponovo bez rešenja!

Jovićevo veče za zaborav: Indijana razbila Majami – Nikola ponovo bez rešenja!

Hot sport pre 2 sata
Frustrirajuć meč za Jovića i Hit, dabl-dabl Vučevića u pobedi

Frustrirajuć meč za Jovića i Hit, dabl-dabl Vučevića u pobedi

Sport klub pre 1 sat
Klipersi (opet) bez Bogdana: Srbin propustio meč, a El-Ej pobedio nakon drame

Klipersi (opet) bez Bogdana: Srbin propustio meč, a El-Ej pobedio nakon drame

Večernje novosti pre 2 sata
Klipersi "srušlili" najbolji tim na Istoku VIDEO

Klipersi "srušlili" najbolji tim na Istoku VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBA

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović - Kad potreba za čudom poremeti mir

Saša Obradović - Kad potreba za čudom poremeti mir

Sportske.net pre 3 minuta
Denis Šruder suspendovan na tri meča zbog napada na Dončića

Denis Šruder suspendovan na tri meča zbog napada na Dončića

RTS pre 18 minuta
Juventus pronašao „novog Vlahovića“ u TSC-u: Iz Bačke Topole odmah stigao odgovor!

Juventus pronašao „novog Vlahovića“ u TSC-u: Iz Bačke Topole odmah stigao odgovor!

Hot sport pre 33 minuta
Stara dama želi da pazari na Marakani: Vojvodina zainteresovana za Zvezdinog fudbalera!

Stara dama želi da pazari na Marakani: Vojvodina zainteresovana za Zvezdinog fudbalera!

Hot sport pre 13 minuta
Jovan Milošević se oprostio od Partizana: “Do nekog sledećeg viđenja…“

Jovan Milošević se oprostio od Partizana: “Do nekog sledećeg viđenja…“

Morava info pre 8 minuta