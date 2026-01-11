Jović vrlo skroman u debaklu Majamija VIDEO

Košarkaši Indijana Pejsersa nadigrali su ekipu Majami Hita rezultatom 123:99 u noći između subote i nedelje u NBA ligi.

Prave neizvesnosti gotovo da nije bilo pošto je već nakon prve četvrtine rezultat glasio 36:18 u korist tima iz Indijanapolisa. Dalje se susret nastavio u tom svetlu, uglavnom ubedljivom prednošću za Pejserse, koji su potom rutinski priveli meč kraju. Srpski reprezentatiavac Nikola Jović odigrao je prilično skroman meč, samo sa četiri postignuta poena i jednim skokom za 17 minuta na parketu. Iz igre je šutirao 1/6, od čega 1/4 za dva i 0/2 za tri poena. Svakako smo