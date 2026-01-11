Srbija se provukla - evo zašto je poništen gol Holandije VIDEO
B92 pre 19 minuta
Vaterposti Srbije preživeli su teškom mukom prvo kolo Evropskog prvenstva čiji su domaćini, pošto su tek nakon peteraca slavili sa 18:16.
Ipak, samo koji minut pre toga je bilo mnogo dramatičnije u bazenu Beograske arene, budući da je Holandija imala napad za pobedu i čak je postigna gol, koji je posle gledanja snimka poništen. Ten Bruk je lobovao Milana Glušca za 14:13 i muk u najvećoj srpskoj dvorani, ali se javio VAR i sudije su odlučile da ponište gol, te nas odvedu u raspucavanje. Gol holandskog beka je bio zaista prelep, ali je i na zvaničnom Instagram nalogu prvenstva objavljeno zbog čega je