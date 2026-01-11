Aktivisti: U nasilnim demonstracijama u Iranu poginulo 116 osoba

Beta pre 1 sat

Širom Irana nastavljeni su protesti protiv teokratske vlasti, a do sada je nastradalo 116 osoba, prema podacima aktivista. 

Zbog gašenja interneta u Iranu i prekida telefonskih linija, praćenje protesta iz inostranstva postalo je znatno teže.

Broj poginulih osoba raste, dok je oko 2.600 pritvoreno, prema navodima američke aktivističke organizacije (Human Rights Activists News Agency).

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Galibaf upozorio je da bi vojska SAD i Izrael bili "legitimne mete" ukoliko SAD napadnu Iran, kako je zapretio američki predsednik Donald Tramp.

Galibaf je ovu pretnju izneo dok su poslanici u parlamentu uzvikivali "Smrt Americi".

Iranci u dijaspori strahuju da će informativna blokada ohrabriti tvrdolinijaše unutar bezbednosnih službi da pokrenu krvavi obračun, uprkos Trampovim upozorenjima da je spreman da napadne kako bi zaštitio mirne demonstrante.

Tramp je izrazio podršku demonstrantima. Njujork tajms i Volstrit džornal su, pozivajući se na anonimne američke zvaničnike, objavili sinoć da su Trampu predstavljene vojne opcije za napad na Iran, ali da još nije doneo konačnu odluku.

(Beta, 11.01.2026)

Povezane vesti »

Iran upozorio Vašington da će uzvratiti na svaki napad, masovni protesti se nastavljaju

Iran upozorio Vašington da će uzvratiti na svaki napad, masovni protesti se nastavljaju

Newsmax Balkans pre 39 minuta
Uživo Iran opasno zapretio: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze! Krv se lije ulicama, vojska…

Uživo Iran opasno zapretio: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze! Krv se lije ulicama, vojska preuzima stvar u svoje ruke! (video)

Kurir pre 4 minuta
Iran će uzvratiti udarima na Izrael i američke vojne baze

Iran će uzvratiti udarima na Izrael i američke vojne baze

Politika pre 39 minuta
Iran zapretio Vašingtonu: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze!

Iran zapretio Vašingtonu: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze!

Večernje novosti pre 4 minuta
Nastavljeni protesti u Iranu, do sada stradalo 116 osoba

Nastavljeni protesti u Iranu, do sada stradalo 116 osoba

Radio 021 pre 44 minuta
Protesti u Iranu ne jenjavaju: 116 poginulih, hiljade uhapšenih

Protesti u Iranu ne jenjavaju: 116 poginulih, hiljade uhapšenih

Nova pre 59 minuta
Aktivisti: U Iranu stradalo 116 osoba tokom demonstracija protiv teokratske vlasti

Aktivisti: U Iranu stradalo 116 osoba tokom demonstracija protiv teokratske vlasti

Nedeljnik pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranInternet

Svet, najnovije vesti »

Nevreme širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi i trajekti, kamioni u zastoju

Nevreme širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi i trajekti, kamioni u zastoju

RTV pre 29 minuta
Tramp: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Tramp: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Blic pre 8 minuta
"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Pravda pre 9 minuta
Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama

Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama

Sputnik pre 4 minuta
Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Sputnik pre 33 minuta