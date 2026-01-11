Aktivisti: U nasilnim demonstracijama u Iranu poginulo 116 osoba

Beta pre 1 sat

Širom Irana nastavljeni su protesti protiv teokratske vlasti, a do sada je nastradalo 116 osoba, prema podacima aktivista.

Zbog gašenja interneta u Iranu i prekida telefonskih linija, praćenje protesta iz inostranstva postalo je znatno teže.

Broj poginulih osoba raste, dok je oko 2.600 pritvoreno, prema navodima američke aktivističke organizacije (Human Rights Activists News Agency).

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Galibaf upozorio je da bi vojska SAD i Izrael bili "legitimne mete" ukoliko SAD napadnu Iran, kako je zapretio američki predsednik Donald Tramp.

Galibaf je ovu pretnju izneo dok su poslanici u parlamentu uzvikivali "Smrt Americi".

Iranci u dijaspori strahuju da će informativna blokada ohrabriti tvrdolinijaše unutar bezbednosnih službi da pokrenu krvavi obračun, uprkos Trampovim upozorenjima da je spreman da napadne kako bi zaštitio mirne demonstrante.

Tramp je izrazio podršku demonstrantima. Njujork tajms i Volstrit džornal su, pozivajući se na anonimne američke zvaničnike, objavili sinoć da su Trampu predstavljene vojne opcije za napad na Iran, ali da još nije doneo konačnu odluku.

(Beta, 11.01.2026)