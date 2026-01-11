Putevi Srbije upozoravaju vozače na pojavu poledice i magle

Beta pre 1 sat

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je vozače da usled niskih temperatura tokom jutra i večeri mestimično može doći do pojave magle i poledice na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura.

U saopštenju Puteva Srbije se navodi da je "sva raspoloživa mehanizacija na terenu 24 časa" i da su ekipe putara "u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja".

"Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu", stoji u saopštenju.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima u realnom vremenu dostupne su na sajtu Puteva Srbije.

(Beta, 11.01.2026)