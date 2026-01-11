Oštećenje u Ivanjici se otklanja! Mesarović uputila apel iz Loznice: Danima se mučimo da otklonimo kvarove

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je situacija u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu stabilna uprkos nevremenu Svi angažovani timovi ulažu maksimalne napore da obezbede stabilno snabdevanje električnom energijom u pogođenim okruzima Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija stabilna, ali da je situacija u zemlji u vezi sa nevremenom, ako se govori o teritoriji cele Srbije, znatno