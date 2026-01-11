Američke vlasti naložile svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Američko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je večeras hitan apel svim svojim građanima u Venecueli da bez odlaganja napuste zemlju.

To upozorenje saopšteno na sajtu Stejt departmenta dolazi u trenutku kada se međunarodni letovi nastavljaju usred ekstremnih tenzija posle prošlonedeljne vojne intervencije SAD kada je otet, uhapšen i odveden u Njujork predsednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas). Američke vlasti upozoravaju na akcije prorežimskih naoružanih grupa, koje navodno postavljaju brojne blokade puteva kako bi identifikovale i pritvorile američke građane ili bilo koga za koga se sumnja da