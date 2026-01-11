Američke vlasti naložile svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Danas pre 8 sati  |  Beta
Američke vlasti naložile svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Američko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je večeras hitan apel svim svojim građanima u Venecueli da bez odlaganja napuste zemlju.

To upozorenje saopšteno na sajtu Stejt departmenta dolazi u trenutku kada se međunarodni letovi nastavljaju usred ekstremnih tenzija posle prošlonedeljne vojne intervencije SAD kada je otet, uhapšen i odveden u Njujork predsednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas). Američke vlasti upozoravaju na akcije prorežimskih naoružanih grupa, koje navodno postavljaju brojne blokade puteva kako bi identifikovale i pritvorile američke građane ili bilo koga za koga se sumnja da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Američke vlasti izdale hitan apel svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Američke vlasti izdale hitan apel svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Radio 021 pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkVenecuelaNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

IDF priprema plan za novu veliku ofanzivu u Gazi u martu?

IDF priprema plan za novu veliku ofanzivu u Gazi u martu?

RTV pre 15 minuta
Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Sputnik pre 10 minuta
Kako Trampovo hapšenje Madura menja američku politiku u Latinskoj Americi: Region ulazi u fazu povećane neizvesnosti

Kako Trampovo hapšenje Madura menja američku politiku u Latinskoj Americi: Region ulazi u fazu povećane neizvesnosti

Blic pre 0 minuta
"Pljuju" Zapad, a decu šalju u Evropu: Kako ruski vrh tajno živi ono što javno prezire: "To je krajnje licemerno"

"Pljuju" Zapad, a decu šalju u Evropu: Kako ruski vrh tajno živi ono što javno prezire: "To je krajnje licemerno"

Blic pre 20 minuta
Izraelci se spremaju za američki napad na Iran!? Islamsku republiku zahvatio haos, Tel Aviv u stanju visoke pripravnosti -…

Izraelci se spremaju za američki napad na Iran!? Islamsku republiku zahvatio haos, Tel Aviv u stanju visoke pripravnosti - Obistiniće se Trampove pretnje?

Kurir pre 0 minuta