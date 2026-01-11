Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Britanski premijer Kir Starmer je u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu, kako bi ublažili bezbednosne strahove američkog predsednika Donalda Trampa, i kako bi se suprotstavili rastućoj pretnji kineske i ruske vojske, saopštio je danas izvor iz britanske vlade.

Vojni komandanti izrađuju planove za moguću misiju NATO-a na ostrvu, koje je američki predsednik pretio da će zauzeti iz bezbednosnih razloga, a britanski zvaničnici su se poslednjih dana sastali sa kolegama iz niza zemalja, među kojima su Nemačka i Francuska, kako bi započeli pripreme, rekao je izvor za "Telegraf". Planovi, koji su još u ranoj fazi, mogli bi da uključuju raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona radi zaštite Grenlanda od Rusije i
