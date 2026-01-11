Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

Ozon pre 27 minuta
Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

I danas će u Sremskoj Mitrovici biti veoma hladno i tmurno, uz temperature koje se zadržavaju u minusu.

Ne očekuju se nove padavine pre utorka. Tokom dana temperatura će se kretati od minus šest do minus četiri stepena, dok će duvati slab do umeren vetar. Slično vreme očekuje se i u ponedeljak, kada će jutro biti izrazito hladno, uz temperature i do minus devet stepeni, dok će maksimalna dnevna biti oko minus dva stepena. Tokom dana mogući su kraći sunčani intervali, ali bez značajnijeg otopljenja. Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za
Još jedan tmuran i leden dan pred Novosađanima

Sremska Mitrovica

U toku javni poziv za dodelu Medalje MILOVAN GUŠIĆ - Koga biste predložili?

Bošković (SRCE): Vučić tek sada nema nameru da se liši zaštite plaćenika sa kriminalnom prošlošću i ukloni ćacilend

Elektrodistribucija Niš – 11.01.2026

JKP „Naissus": PLANIRANI RADOVI ZA NEDELjU

