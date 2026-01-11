Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

I danas će u Sremskoj Mitrovici biti veoma hladno i tmurno, uz temperature koje se zadržavaju u minusu.

Ne očekuju se nove padavine pre utorka. Tokom dana temperatura će se kretati od minus šest do minus četiri stepena, dok će duvati slab do umeren vetar. Slično vreme očekuje se i u ponedeljak, kada će jutro biti izrazito hladno, uz temperature i do minus devet stepeni, dok će maksimalna dnevna biti oko minus dva stepena. Tokom dana mogući su kraći sunčani intervali, ali bez značajnijeg otopljenja. Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za