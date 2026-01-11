Sabalenka i Medvedev šampioni u Brizbejnu

Beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je WTA turnir iz serije 500 u Brizbejnu pošto je u finalu savladala Ukrajinku Martu Kostjuk rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) za sat i 19 minuta.

Beloruskinja je u Brizbejnu osvojila 22. trofej u karijeri, a prvi od Ju Es Opena 2025. Sabalenka je lako stigla do pobede nad Ukrajinkom, napravila je tri brejka, a pretrpela samo jedan. Sabalenka je uz pehar zaradila i 214.530 dolara, dok je Ukrajinki pripalo 134.600 dolara. Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je ATP turnir u Brizbejnu iz serije 250 pošto je danas u finalu savldao Amerikanca Brendona Nakašimu rezultatom 2:0 (6:2, 7:6 (7:1)) za sat i 36 minuta.
