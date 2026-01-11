Medvedev osvojio prvi trofej u godini

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je ATP turnir u Brizbejnu pošto je u finalu savladao Amerikanca Brendona Nakašimu rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 7:6/7:1.

Duel dvojice tenisera trajao je sat i 36 minuta. Rus je 13. teniser sveta, dok se Nakašima nalazi na 33. poziciji ATP liste. Medvedev je prvi set dobio rutinski, napravivši dva brejka i brzo stekavši ubedljivu prednost. U drugom setu Rus je prvi došao do brejka i servirao za pobedu pri vođstvu od 5:4, ali je Nakašima uzvratio brejkom i odveo set u taj-brejk. Ipak, u odlučujućoj igri Medvedev je bio potpuno dominantan i bez većih problema je došao do pobede. Ovom