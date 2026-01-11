Medvedev osvojio prvi trofej u godini

RTS pre 43 minuta
Medvedev osvojio prvi trofej u godini

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je ATP turnir u Brizbejnu pošto je u finalu savladao Amerikanca Brendona Nakašimu rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 7:6/7:1.

Duel dvojice tenisera trajao je sat i 36 minuta. Rus je 13. teniser sveta, dok se Nakašima nalazi na 33. poziciji ATP liste. Medvedev je prvi set dobio rutinski, napravivši dva brejka i brzo stekavši ubedljivu prednost. U drugom setu Rus je prvi došao do brejka i servirao za pobedu pri vođstvu od 5:4, ali je Nakašima uzvratio brejkom i odveo set u taj-brejk. Ipak, u odlučujućoj igri Medvedev je bio potpuno dominantan i bez većih problema je došao do pobede. Ovom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pala 22. titula u 22. različitom gradu: Medvedev opet kreće na vrh

Pala 22. titula u 22. različitom gradu: Medvedev opet kreće na vrh

Nova pre 37 minuta
Poznati milioner crveneo zbog Sabalenke! Hit scena: Osvojila titulu, pa isprozivala dečka pred svima! Ljudi vrštali od smeha…

Poznati milioner crveneo zbog Sabalenke! Hit scena: Osvojila titulu, pa isprozivala dečka pred svima! Ljudi vrštali od smeha, njemu nije bilo svejedno!

Kurir pre 33 minuta
Sabalenka i Medvedev pokorili Brizbejn: Osvojili titule i zagrejali se za Australijan open

Sabalenka i Medvedev pokorili Brizbejn: Osvojili titule i zagrejali se za Australijan open

Dnevnik pre 23 minuta
Sabalenka delila lekcije i "prosila" dečka, njena najveća protivnica doživela šok i jedan "krompir"

Sabalenka delila lekcije i "prosila" dečka, njena najveća protivnica doživela šok i jedan "krompir"

Telegraf pre 22 minuta
Bublik najavio još jednu sjajnu godinu, Aleksandar osvojio Hong Kong

Bublik najavio još jednu sjajnu godinu, Aleksandar osvojio Hong Kong

Sportske.net pre 52 minuta
Početak sezone iz snova: Danil i Saša su šampioni

Početak sezone iz snova: Danil i Saša su šampioni

Sputnik pre 1 sat
22 titule u 22 grada - neverovatno! Medvedev osvojio trofej u Brizbejnu!

22 titule u 22 grada - neverovatno! Medvedev osvojio trofej u Brizbejnu!

Kurir pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaATP turnirDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Više od 190 polaznika na kampu Ski kluba Midžor na Pamporovu

Više od 190 polaznika na kampu Ski kluba Midžor na Pamporovu

Pirotske vesti pre 17 minuta
Ozbiljno pojačanje za Alimpijevićev tim: stiže ubitačni šuter!

Ozbiljno pojačanje za Alimpijevićev tim: stiže ubitačni šuter!

Hot sport pre 22 minuta
Medvedev osvojio prvi trofej u godini

Medvedev osvojio prvi trofej u godini

RTS pre 43 minuta
Jovićev meč za zaborav – Bogdana još nema

Jovićev meč za zaborav – Bogdana još nema

Sputnik pre 17 minuta
Osimen prestiže pokojnu legendu Nigerije: On je najveći!

Osimen prestiže pokojnu legendu Nigerije: On je najveći!

Sport klub pre 43 minuta