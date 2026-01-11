Skup podrške protestima u Iranu ispred Bele kuće

Protesti širom sveta održavaju se u znak solidarnosti sa demonstrantima u Iranu

Stotine demonstranata okupile su se danas ispred Bele kuće u znak podrške protestima u Iranu, preneo je Skaj njuz. Protesti širom sveta održavaju se u znak solidarnosti sa demonstrantima u Iranu, a okupljeni u Vašingtonu isticali su transparente i slogane protiv iranske vlade. Američki predsednik Donald Tramp rekao je tokom večeri da su Sjedinjene Američke Države „spremne" da pruže podršku Iranu. Protesti u Iranu su izbili 28. decembra zbog rasta cena i pogoršanja