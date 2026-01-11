Skup podrške protestima u Iranu ispred Bele kuće

Politika pre 25 minuta
Skup podrške protestima u Iranu ispred Bele kuće

Protesti širom sveta održavaju se u znak solidarnosti sa demonstrantima u Iranu

Stotine demonstranata okupile su se danas ispred Bele kuće u znak podrške protestima u Iranu, preneo je Skaj njuz. Protesti širom sveta održavaju se u znak solidarnosti sa demonstrantima u Iranu, a okupljeni u Vašingtonu isticali su transparente i slogane protiv iranske vlade. Američki predsednik Donald Tramp rekao je tokom večeri da su Sjedinjene Američke Države „spremne" da pruže podršku Iranu. Protesti u Iranu su izbili 28. decembra zbog rasta cena i pogoršanja
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!…

"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!

Kurir pre 24 minuta
"Putin se plaši Amerike koju ja predvodim" Tramp opet jak na rečima kada govori o lideru Rusije: "Strah od Evrope nema, ali od…

"Putin se plaši Amerike koju ja predvodim" Tramp opet jak na rečima kada govori o lideru Rusije: "Strah od Evrope nema, ali od nas ima"

Blic pre 45 minuta
Fon der Lajen: EU podržava Irance koji masovno protestuju protiv režima

Fon der Lajen: EU podržava Irance koji masovno protestuju protiv režima

Blic pre 1 sat
Izbili nasilni neredi u Americi Mineapolis pod opsadom zbog ubistva žene, ključa i u drugim gradovima (foto, video)

Izbili nasilni neredi u Americi Mineapolis pod opsadom zbog ubistva žene, ključa i u drugim gradovima (foto, video)

Blic pre 1 sat
Zašto je „bela Amerika“ o kojoj Tramp sanja samo fantazija?

Zašto je „bela Amerika“ o kojoj Tramp sanja samo fantazija?

Danas pre 3 sata
Tramp potpisao dekret kojim se štiti novac od venecuelanske nafte

Tramp potpisao dekret kojim se štiti novac od venecuelanske nafte

Danas pre 2 sata
"Povraćali smo krv, glava je počela da puca!" Amerika u napadu na Venecuelu koristila misteriozno oružje?! Vojnik otkrio sve…

"Povraćali smo krv, glava je počela da puca!" Amerika u napadu na Venecuelu koristila misteriozno oružje?! Vojnik otkrio sve, oglasila se Bela kuća

Blic pre 2 sata

Ključne reči

IranVašingtonBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Danas pre 30 minuta
Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Danas pre 30 minuta
Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u…

Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u glavi!

Kurir pre 29 minuta
"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!…

"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!

Kurir pre 24 minuta
Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Politika pre 10 minuta