Važno upozorenje građanima iz Sektora za vanredne situacije MUP-a: Opasno je – ne pravite ove greške

Pravda pre 32 minuta  |  B92
Važno upozorenje građanima iz Sektora za vanredne situacije MUP-a: Opasno je – ne pravite ove greške

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije u MUP-u Srbije Luka Čaušić izjavio je da su sada opasne vremenske prilike zbog čega građani treba da budu oprezni i da slušaju apele MUP-a i drugih nadležnih organa kako bi zima prošla bez žrtava.

Podsetimo, vanredna situacija je na snazi u 11 opština i gradova u Srbiji zbog vremenskih neuslova. "Mi moramo da budemo svesni da su ovo opasne vremenske prilike i zato apelujem na naše građane. Srećan sam što nismo izgubili nijedan život za ovih sedam dana. Sećam se nekih zima kada smo pre više od deset godina, 2012. godine, imali desetine žrtava od ledenog nevremena. Nadam se da će naši građani ostati oprezni, da će slušati apele i MUP-a, Sektora za vanredne
