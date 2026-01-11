Kostjuk bez rešenja za Sabalenku, Beloruskinja osvojila titulu u Brizbejnu

RTS pre 36 minuta
Kostjuk bez rešenja za Sabalenku, Beloruskinja osvojila titulu u Brizbejnu

Beloruska teniserka Arina Sabalenka rutinski je osvojila titulu u Brizbejnu savladavši u finalu Ukrajinku Martu Kostjuk rezultatom 2:0 (6:4, 6:3).

Meč dve teniserke trajao je sat i 19. minuta. Beloruskinja je najbolja na VTA listi, dok je Ukrajinka na 26. Poziciji. Sabalenka je odmah na startu prvog seta napravila brejk i povela sa 2:0, ali je Kostjuk sredinom seta uzvratila i izjednačila na 3:3. Ipak, Ukrajinka je popustila u ključnom momentu pri vođstvu Sabalenke od 5:4, dozvolivši Beloruskinji da joj ponovo oduzme servis i osvoji prvi set. U drugom setu, Sabalenki bio je dovoljan jedan brejk, koji je
Ključne reči

Arina Sabalenka

