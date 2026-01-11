Partizan ostao bez napadača - Jovan Milošević u Verderu

Srpski fudbaler Jovan Milošević, koji je donedavno igrao na pozajmici u Partizanu, nastaviće karijeru u Verderu iz Bremena, saopštio je nemački klub.

Loše vesti za navijače Partizana stižu iz Nemačke. Jovan Milošević, tokom jesenjeg dela sezone jedan od najboljih igrača "parnog valjka", definitivno se iz Štutgarta neće vratiti među crno-bele. Mladi srpski fudbaler je drugi deo prošle i prvi deo ove sezone proveo na pozajmici u Partizanu, a nedavno se, po isteku aranžmana, priključio pripremama Štutgarta, svog matičnog kluba. U ovom trenutku Milošević nije u prvom planu stručnog štaba Štutgarta, ali ostaje u