Mesarović: Sistem se postepeno stabilizuje, na terenu više od 1.000 ljudi

LOZNICA - Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je snabdevanje električnom energijom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu stabilizovano, uz manji broj potrošača koji bi struju trebalo da dobiju tokom večeri ili ujutru.

Ministarka je navela da su ekipe od jutros na terenu, kao i da je angažovano više od 1.000 ljudi koji, prema njenim rečima, daju sve od sebe da građanima obezbede nastavak snabdevanja električnom energijom. "Kao što sam više puta rekla, oni žrtvuju i sopstvene živote kako bi ljudima obezbedili uredno napajanje", istakla je Masarović za RTS. Što se tiče Zlatiborskog i Moravičkog okruga, ministarka je ocenila da je situacija značajno bolja nego što je bila jutros i