Ledeni dani

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas ledeni dan uz najvišu temperaturu od -4 do 0 stepeni Celzijusa.

Tokom dana oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, na istoku kratkotrajno i sa olujnim udarima. Uveče prvo u severnim, a tokom noći u zapadnim i centralnim predelima postepeno razvedravanje. U ponedeljak ujutru umeren i jak mraz, od -12 do -5 stepeni Celzijusa, a na istoku Srbije usled pojačanog severozapadnog vetra oko -3 stepena. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim