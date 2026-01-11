Slike sa lica mesta! Mećava na Zlatiboru: Jak vetar nanosi sneg, zabrana za šlepere i dalje na snazi!

Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovani su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije.

Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere! - Sneg i dalja pada, put preko Zlatibora ka Prijepolju ali se saobraćaj usled vremenskih uslova odvija otežano. Čišćenje otežavaju jako niske temperature kao i vetar koji pravi snežne nanose - kažu za RINU u Putevima Užice. Sneg od jutarnjih sati pada i na teritoriji Moravičkog okruga, za sada nema većih problema kada je u pitanju saobraćaj i nema zavejanih sela. (Telegraf.rs/RINA)