Slike sa lica mesta! Mećava na Zlatiboru: Jak vetar nanosi sneg, zabrana za šlepere i dalje na snazi!

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/RINA
Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovani su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije.

Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere! - Sneg i dalja pada, put preko Zlatibora ka Prijepolju ali se saobraćaj usled vremenskih uslova odvija otežano. Čišćenje otežavaju jako niske temperature kao i vetar koji pravi snežne nanose - kažu za RINU u Putevima Užice. Sneg od jutarnjih sati pada i na teritoriji Moravičkog okruga, za sada nema većih problema kada je u pitanju saobraćaj i nema zavejanih sela. (Telegraf.rs/RINA)
Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, evakuisano 37 osoba, u Opštini Lučani 4.000 domaćinstava bez struje

RTV pre 0 minuta
Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, cela Ivanjica bez struje od sinoć, problemi u zlatiborskom i moravičkom kraju

RTS pre 5 minuta
Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji: Cela Ivanjica bez struje

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Ponovo mećava na Zlatiboru, temperatura u minusu: Zabrana za šlepere i dalje traje, putarima posao otežava vetar - ovo su…

RINA pre 15 minuta
Milenković: Vanredna situacija u 11 opština i gradova, evakuisali smo ukupno 37 ljudi

RTV pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno i hladno, ponegde sa snegom

Nedeljnik pre 1 sat
Vanredna situacija u 11 opština: Najviše snega u Prijepolju i Sjenici, u Beogradu izmene na 13 linija GSP

Nedeljnik pre 1 sat
Iran bez interneta, princ čeka u Americi

Dojče vele pre 30 minuta
Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, evakuisano 37 osoba, u Opštini Lučani 4.000 domaćinstava bez struje

RTV pre 0 minuta
Svi putevi prohodni, nešto snega na dve deonice u pravcu Ćuprije!

Glas Šumadije pre 30 minuta
Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, cela Ivanjica bez struje od sinoć, problemi u zlatiborskom i moravičkom kraju

RTS pre 5 minuta
Na beogradskom aerodromu letovi se redovno odvijaju, uz sporadično kašnjenje

RTV pre 5 minuta