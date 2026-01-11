Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da bi želeo da otme predsednika Rusije Vladimira Putina, piše list “Telegraf”.

– Kad bih imao priliku da kidnapujem bilo kog svetskog lidera, izabrao bih Putina – rekao je Hili tokom svoje posete Kijevu. On je dodao da bi u tom slučaju „Putin odgovarao za ratne zločine“. Podsetimo, SAD su u subotu 3. januara, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde će im se suditi po ,,optužnici za