Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik
Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da bi želeo da otme predsednika Rusije Vladimira Putina, piše list “Telegraf”.

– Kad bih imao priliku da kidnapujem bilo kog svetskog lidera, izabrao bih Putina – rekao je Hili tokom svoje posete Kijevu. On je dodao da bi u tom slučaju „Putin odgovarao za ratne zločine“. Podsetimo, SAD su u subotu 3. januara, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde će im se suditi po ,,optužnici za
Sputnik pre 1 sat
Ključne reči

Vladimir PutinNjujorkVelika BritanijaLondonRusijaKijevRat u Ukrajini

