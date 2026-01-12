Kinezi optužuju Fince da lažu

Kineski proizvođač baterija CATL (i najveći svetski proizvođač baterija) optužuje finsku kompaniju da laže.

Finska kompoanija Donut Lab je predstavila novu tehnologiju na sajmu CES u Las vegasu i obećava performanse koje Kinezi nazivaju fizički nemogućima. Konkretno, Finci obećavaju potpuno punjenje baterije za 5 minuta i vek trajanja od 100.000 ciklusa punjenja. Donut Lab tvrdi da je njihova nova Donut baterija s čvrstim elektrolitom spremna za serijsku proizvodnju. Baterija će se koristiti u novim električnim motociklima Verge Motorcycles u roku od nekoliko meseci.
