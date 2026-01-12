Na današnji dan, 12. januar

Danas je ponedeljak, 12. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

812. - Izaslanici vizantijskog cara Mihaila I Rangabe sklopili su mir u Ahenu sa franačkim carem Karlom Velikim, nakon više od decenije rata između Vizantije i Franačkog carstva. Jedan od uzroka rata bio je taj što je rimski papa, tražeći podršku u Franačkom carstvu, krunisao Karla Velikog. 1863. - Na sednici Dalmatinskog sabora održanoj na današnji dan, Narodna stranka, predvođena Mihovilom Pavlinovićem, zalagala se za uvođenje hrvatskog jezika kao službenog