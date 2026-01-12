Vremenska prognoza za ponedeljak, 12. januar: Jutro hladno sa mrazom, tokom dana vedro

Beta pre 6 sati

U Srbiji ujutru će biti hladno i sa mrazom, iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, dok se u toku dana očekuje postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus 13 na severu do minus četiri na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko minus 15, a najviša od minus četiri do tri stepena.

U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i veoma hladno sa umerenim, na periferiji grada lokalno i jakim mrazem. U toku dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno.

Najniža temperatura biće oko minus šest, na periferiji i do minus 12, a najviša od nula do dva stepena.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje u utorak rano ujutro može usloviti kratkotrajne slabe padavine, sneg ili kišu koja bi se ledila na tlu.

