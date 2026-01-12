Vremenska prognoza za ponedeljak, 12. januar: Jutro hladno sa mrazom, tokom dana vedro

Beta pre 6 sati

U Srbiji ujutru će biti hladno i sa mrazom, iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, dok se u toku dana očekuje postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus 13 na severu do minus četiri na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko minus 15, a najviša od minus četiri do tri stepena.

U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i veoma hladno sa umerenim, na periferiji grada lokalno i jakim mrazem. U toku dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno.

Najniža temperatura biće oko minus šest, na periferiji i do minus 12, a najviša od nula do dva stepena.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje u utorak rano ujutro može usloviti kratkotrajne slabe padavine, sneg ili kišu koja bi se ledila na tlu.

(Beta, 12.01.2026)

Povezane vesti »

Jak jutarnji mraz, najviša dnevna temperatura do 3 stepena

Jak jutarnji mraz, najviša dnevna temperatura do 3 stepena

RTS pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 12. januar

Na današnji dan, 12. januar

N1 Info pre 26 minuta
Jak jutarnji mraz, najviša dnevna temperatura do 3 stepena

Jak jutarnji mraz, najviša dnevna temperatura do 3 stepena

RTS pre 26 minuta
Sa rekordnim rastom kredita, banke ostaju otporni stub srpske privrede

Sa rekordnim rastom kredita, banke ostaju otporni stub srpske privrede

Bloomberg Adria pre 26 minuta
“Zemlja nam je u depresiji!”, rekla bi Štefica Cvek

“Zemlja nam je u depresiji!”, rekla bi Štefica Cvek

Velike priče pre 1 sat
Da li ljubav može da vas spase?

Da li ljubav može da vas spase?

Velike priče pre 1 sat