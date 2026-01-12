Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

hitnost reševanja problema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa najvišim rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a kojem su SAD uvele sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, objavio je danas RTS. Kako saznaje RTS, a prenosi Beta, razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om kao i značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske. Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih