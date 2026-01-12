Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

hitnost reševanja problema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa najvišim rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a kojem su SAD uvele sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, objavio je danas RTS. Kako saznaje RTS, a prenosi Beta, razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om kao i značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske. Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

RTS pre 1 sat
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Radio sto plus pre 14 minuta
RTS: Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o kupovini NIS-a

RTS: Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o kupovini NIS-a

N1 Info pre 2 sata
Predsednik Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Predsednik Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

RTV pre 2 sata
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Nova ekonomija pre 2 sata
Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o kupovini NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o kupovini NIS-a

Radio 021 pre 2 sata
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL o mogućnosti kupovine kompanije NIS

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL o mogućnosti kupovine kompanije NIS

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSNišPredsednik SrbijeMađarskasrbijavestiMOL

Politika, najnovije vesti »

Štab za vanredne situacije: Svi će dobiti struju do kraja dana ili sutra, ne očekuju se poplave

Štab za vanredne situacije: Svi će dobiti struju do kraja dana ili sutra, ne očekuju se poplave

Sputnik pre 9 minuta
Sednica Republičkog štaba, trenutno vanredna situacija u deset opština, Čaušić: Nećemo smanjivati stepen pripravnosti

Sednica Republičkog štaba, trenutno vanredna situacija u deset opština, Čaušić: Nećemo smanjivati stepen pripravnosti

Euronews pre 9 minuta
Štab za vanredne situacije: Problemi sa strujom rešiće se do sutra, ne očekuju se poplave

Štab za vanredne situacije: Problemi sa strujom rešiće se do sutra, ne očekuju se poplave

RTS pre 9 minuta
Militarizam kao odgovor na pad uticaja: SAD u novoj fazi imperijalne politike

Militarizam kao odgovor na pad uticaja: SAD u novoj fazi imperijalne politike

Mašina pre 35 minuta
Od srede stabilizacija vremena, jaki jutarnji mrazevi još sutra

Od srede stabilizacija vremena, jaki jutarnji mrazevi još sutra

RTV pre 45 minuta