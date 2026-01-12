Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Danas pre 5 sati  |  Filip Milosavljević
Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Timoti Šalame jedan je od najistaknutijih glumaca svoje generacije, a Zlatni globus koji je osvojio za ulogu u filmu Marti Veličanstveni predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg uspona u Holivudu.

Timoti Šalame rođen je 27. decembra 1995. godine u Njujorku, u porodici snažno povezanoj sa umetnošću, obrazovanjem i jezicima. Odrastao je između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, govoreći oba jezika podjednako tečno, što je oblikovalo njegov kosmopolitski senzibilitet i ranu sklonost ka kreativnom izrazu. Glumačku karijeru započeo je u pozorištu i na televiziji, pojavljujući se u serijama kao što je Domovina, gde je prvi put privukao pažnju šire publike.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

„Tramp sad kipti od besa“: Ljudi uvereni da je gestom na dodeli Zlatnog globusa, Kluni poslao suptilnu poruku predsedniku SAD…

„Tramp sad kipti od besa“: Ljudi uvereni da je gestom na dodeli Zlatnog globusa, Kluni poslao suptilnu poruku predsedniku SAD

Nova pre 1 sat
Komičarka se na dodeli Zlatnog globusa našalila na račun Leonarda Dikaprija: Pogledajte njegovu reakciju VIDEO

Komičarka se na dodeli Zlatnog globusa našalila na račun Leonarda Dikaprija: Pogledajte njegovu reakciju VIDEO

Nova pre 3 sata
Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

RTS pre 3 sata
Džordž Kluni poslao suptilnu poruku Trampu na dodeli Zlatnih globusa?

Džordž Kluni poslao suptilnu poruku Trampu na dodeli Zlatnih globusa?

N1 Info pre 5 sati
Najveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša…

Najveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša (foto)

Kurir pre 5 sati
Dikaprio, Pen i film koji je obeležio Zlatne globuse: Zašto svi hvale „Jednu bitku za drugom“

Dikaprio, Pen i film koji je obeležio Zlatne globuse: Zašto svi hvale „Jednu bitku za drugom“

BizLife pre 6 sati
Komičarka pred celim svetom isprozivala Dikaprija jer izlazi samo sa ženama ispod 30: Izraz njegovog lica je...

Komičarka pred celim svetom isprozivala Dikaprija jer izlazi samo sa ženama ispod 30: Izraz njegovog lica je...

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNjujorkZlatni globusFrancuska

Kultura, najnovije vesti »

Filmski festival u Geteborgu koristiće detektor laži za posebnu vrstu karata

Filmski festival u Geteborgu koristiće detektor laži za posebnu vrstu karata

Danas pre 16 minuta
Caričino izgubljeno blago: Knjiga o slici holandskog slikara Gerita Doua, Katarini Velikoj i potrazi za izgubljenim brodom

Caričino izgubljeno blago: Knjiga o slici holandskog slikara Gerita Doua, Katarini Velikoj i potrazi za izgubljenim brodom

Danas pre 2 sata
Poznato kojih šest romana su užem izboru za NIN-ovu nagradu

Poznato kojih šest romana su užem izboru za NIN-ovu nagradu

Danas pre 1 sat
U najužem izboru za NIN-ovu nagradu šest romana, među autorima i jedan novosadski

U najužem izboru za NIN-ovu nagradu šest romana, među autorima i jedan novosadski

Moj Novi Sad pre 16 minuta
Šest romana u najužem izboru za NIN-ovu nagradu

Šest romana u najužem izboru za NIN-ovu nagradu

Radio 021 pre 1 minut