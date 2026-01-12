Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Timoti Šalame jedan je od najistaknutijih glumaca svoje generacije, a Zlatni globus koji je osvojio za ulogu u filmu Marti Veličanstveni predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg uspona u Holivudu.

Timoti Šalame rođen je 27. decembra 1995. godine u Njujorku, u porodici snažno povezanoj sa umetnošću, obrazovanjem i jezicima. Odrastao je između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, govoreći oba jezika podjednako tečno, što je oblikovalo njegov kosmopolitski senzibilitet i ranu sklonost ka kreativnom izrazu. Glumačku karijeru započeo je u pozorištu i na televiziji, pojavljujući se u serijama kao što je Domovina, gde je prvi put privukao pažnju šire publike.