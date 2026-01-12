Džordž Kluni poslao suptilnu poruku Trampu na dodeli Zlatnih globusa?

N1 Info pre 7 sati  |  index.hr
Džordž Kluni poslao suptilnu poruku Trampu na dodeli Zlatnih globusa?

Džordž Kluni je na dodeli Zlatnih globusa 2026. godine pokazao svoje znanje francuskog jezika, što su mnogi protumačili kao suptilnu poruku upućenu Donaldu Trampu.

Glumac je pozdravio publiku sa „Bonsoir, mes amis“ („Dobro veče, prijatelji moji“), a zatim dodao: „C’est un honneur d’être ici“ („Čast mi je što sam ovde“). U tome mu se pridružio i kolega iz filma „ Ocean's Eleven “ Don Čidl. Dugogodišnji prijatelji kasnije su dodelili Zlatni globus za najbolji film, koji je pripao ostvarenju „Hamnet“, prenosi Index. Gledaoci su se ubrzo oglasili na društvenoj mreži X kako bi izrazili svoje mišljenje o onome što su smatrali
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„Tramp sad kipti od besa“: Ljudi uvereni da je gestom na dodeli Zlatnog globusa, Kluni poslao suptilnu poruku predsedniku SAD…

„Tramp sad kipti od besa“: Ljudi uvereni da je gestom na dodeli Zlatnog globusa, Kluni poslao suptilnu poruku predsedniku SAD

Nova pre 3 sata
Komičarka se na dodeli Zlatnog globusa našalila na račun Leonarda Dikaprija: Pogledajte njegovu reakciju VIDEO

Komičarka se na dodeli Zlatnog globusa našalila na račun Leonarda Dikaprija: Pogledajte njegovu reakciju VIDEO

Nova pre 4 sati
Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

RTS pre 4 sati
Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Danas pre 6 sati
Najveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša…

Najveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša (foto)

Kurir pre 7 sati
Dikaprio, Pen i film koji je obeležio Zlatne globuse: Zašto svi hvale „Jednu bitku za drugom“

Dikaprio, Pen i film koji je obeležio Zlatne globuse: Zašto svi hvale „Jednu bitku za drugom“

BizLife pre 8 sati
Komičarka pred celim svetom isprozivala Dikaprija jer izlazi samo sa ženama ispod 30: Izraz njegovog lica je...

Komičarka pred celim svetom isprozivala Dikaprija jer izlazi samo sa ženama ispod 30: Izraz njegovog lica je...

Telegraf pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNDžordž KluniZlatni globusDonald Tramp

Kultura, najnovije vesti »

Filmski festival u Geteborgu koristiće detektor laži za posebnu vrstu karata

Filmski festival u Geteborgu koristiće detektor laži za posebnu vrstu karata

Danas pre 1 sat
Caričino izgubljeno blago: Knjiga o slici holandskog slikara Gerita Doua, Katarini Velikoj i potrazi za izgubljenim brodom

Caričino izgubljeno blago: Knjiga o slici holandskog slikara Gerita Doua, Katarini Velikoj i potrazi za izgubljenim brodom

Danas pre 3 sata
Poznato kojih šest romana su užem izboru za NIN-ovu nagradu

Poznato kojih šest romana su užem izboru za NIN-ovu nagradu

Danas pre 3 sata
"Andrić: Priča ostaje" - Biblioteka grada Beograda priređuje izložbu povodom 50 godina od smrti srpskog nobelovca

"Andrić: Priča ostaje" - Biblioteka grada Beograda priređuje izložbu povodom 50 godina od smrti srpskog nobelovca

Euronews pre 33 minuta
„To je uticalo na njegovo mentalno zdravlje“: Prijatelj otkrio zašto je Bruklin Bekam prekinuo kontakt sa roditeljima

„To je uticalo na njegovo mentalno zdravlje“: Prijatelj otkrio zašto je Bruklin Bekam prekinuo kontakt sa roditeljima

Nova pre 9 minuta