Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

RTS pre 1 sat
Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

U noći između 11. i 12. januara održana je 83. dodela nagrada Zlatnih globusa, kojom Holivudsko udruženje stranih novinara nagrađuje najbolja filmska i televizijska ostvarenja iz prethodne godine. O dobitnicima, gubitnicima i holivudskim tajnama iz ugla nekoga ko je ove nagrade i direktno birao – u Jednom danu govorila je filmska kritičarka Sandra Perović, Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a.

Dodela Zlatnih globusa ove godine po mišljenju Sandre Perović nije protekla u znaku velikih iznenađenja, jer su nagrade odneli filmovi i serije koji su tokom čitave sezone već imale snažan kritički, ali i industrijski momentum. Ali svakako je bilo i nekih istorijskih trenutaka. „Najupadljivi je primer Ovena Kupera iz mini-serije Adolescencija koji je sa svega 16 godina postao najmlađi dobitnik Zlatnog globusa za sporednu mušku ulogu u televizijskoj seriji, ali i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

„Tramp sad kipti od besa“: Ljudi uvereni da je gestom na dodeli Zlatnog globusa, Kluni poslao suptilnu poruku predsedniku SAD…

„Tramp sad kipti od besa“: Ljudi uvereni da je gestom na dodeli Zlatnog globusa, Kluni poslao suptilnu poruku predsedniku SAD

Nova pre 6 minuta
Komičarka se na dodeli Zlatnog globusa našalila na račun Leonarda Dikaprija: Pogledajte njegovu reakciju VIDEO

Komičarka se na dodeli Zlatnog globusa našalila na račun Leonarda Dikaprija: Pogledajte njegovu reakciju VIDEO

Nova pre 1 sat
Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Timoti Šalame: Od mlade nade do dobitnika Zlatnog globusa

Danas pre 3 sata
Džordž Kluni poslao suptilnu poruku Trampu na dodeli Zlatnih globusa?

Džordž Kluni poslao suptilnu poruku Trampu na dodeli Zlatnih globusa?

N1 Info pre 4 sati
Najveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša…

Najveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša (foto)

Kurir pre 4 sati
Dikaprio, Pen i film koji je obeležio Zlatne globuse: Zašto svi hvale „Jednu bitku za drugom“

Dikaprio, Pen i film koji je obeležio Zlatne globuse: Zašto svi hvale „Jednu bitku za drugom“

BizLife pre 5 sati
Komičarka pred celim svetom isprozivala Dikaprija jer izlazi samo sa ženama ispod 30: Izraz njegovog lica je...

Komičarka pred celim svetom isprozivala Dikaprija jer izlazi samo sa ženama ispod 30: Izraz njegovog lica je...

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Kultura, najnovije vesti »

Caričino izgubljeno blago: Knjiga o slici holandskog slikara Gerita Doua, Katarini Velikoj i potrazi za izgubljenim brodom

Caričino izgubljeno blago: Knjiga o slici holandskog slikara Gerita Doua, Katarini Velikoj i potrazi za izgubljenim brodom

Danas pre 41 minuta
Poznato kojih šest romana su užem izboru za NIN-ovu nagradu

Poznato kojih šest romana su užem izboru za NIN-ovu nagradu

Danas pre 6 minuta
Šest romana u najužem izboru za NIN-ovu nagradu

Šest romana u najužem izboru za NIN-ovu nagradu

N1 Info pre 15 minuta
Šest romana ostalo u trci za NIN-ovu nagradu: U najužem izboru i jedna dama

Šest romana ostalo u trci za NIN-ovu nagradu: U najužem izboru i jedna dama

Blic pre 16 minuta
Reakcija sina kada je video majku u smelim scenama sa Timotijem Šalameom: "Možete li zamisliti kako mu je bilo?"

Reakcija sina kada je video majku u smelim scenama sa Timotijem Šalameom: "Možete li zamisliti kako mu je bilo?"

Blic pre 41 minuta