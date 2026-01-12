Sandra Perović: Na Zlatnim globusima Pol Tomas Anderson apsolutni pobednik, „Adolescencija“ ukrala šou

U noći između 11. i 12. januara održana je 83. dodela nagrada Zlatnih globusa, kojom Holivudsko udruženje stranih novinara nagrađuje najbolja filmska i televizijska ostvarenja iz prethodne godine. O dobitnicima, gubitnicima i holivudskim tajnama iz ugla nekoga ko je ove nagrade i direktno birao – u Jednom danu govorila je filmska kritičarka Sandra Perović, Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a.

Dodela Zlatnih globusa ove godine po mišljenju Sandre Perović nije protekla u znaku velikih iznenađenja, jer su nagrade odneli filmovi i serije koji su tokom čitave sezone već imale snažan kritički, ali i industrijski momentum. Ali svakako je bilo i nekih istorijskih trenutaka. „Najupadljivi je primer Ovena Kupera iz mini-serije Adolescencija koji je sa svega 16 godina postao najmlađi dobitnik Zlatnog globusa za sporednu mušku ulogu u televizijskoj seriji, ali i