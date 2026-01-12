Veoma hladno jutro i mraz, tokom dana sunčano: Prognoza vremena za ponedeljak, 12. januar

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, dok će se posle podne i uveče okretati na slab jugoistočni.

Jutarnje temperature kretaće se od -13 stepeni na severu do oko -4 stepena na istoku Srbije, dok će u pojedinim kotlinama biti i oko -15 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosiće od -4 do 3 stepena Celzijusa. U večernjim satima i tokom noći očekuje se novo naoblačenje sa severa i zapada, koje će ponegde, naročito na severu i zapadu zemlje, usloviti slab sneg ili slabu kišu, koja se lokalno može lediti na tlu, što može otežati saobraćaj. U Beogradu će jutro biti