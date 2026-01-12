Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

Glas Zapadne Srbije pre 21 minuta
Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

pogođenom vanrednom situacijom usled obilnih snežnih padavina, a na osnovu zahteva dostavljenih Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, reč je o isporuci brašna, ulja, šećera, soli, testenine, pirinča, konzervirane hrane i drugih životnih namirnica neophodnih za pomoć ugroženom stanovništvu. Vlada Srbije je tim zaključkom, kako je navedeno, još jednom potvrdila opredeljenost da u vanrednim okolnostima brzo i efikasno reaguje kako bi se građani snabdeli neophodnim namirnicama. Na sednici su razmatrani izveštaji o radu nadležnih organa i institucija, kao i
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

N1 Info pre 16 minuta
Srbijavode: Na većini reka opadanje vodostaja, blag porast na Ibru i Južnoj Moravi

Srbijavode: Na većini reka opadanje vodostaja, blag porast na Ibru i Južnoj Moravi

N1 Info pre 6 minuta
Vanredna situacija u 10 opština, premijer Macut obilazi ugrožena područja

Vanredna situacija u 10 opština, premijer Macut obilazi ugrožena područja

RTS pre 41 minuta
Srbijavode: Vodostaj na rekama u Srbiji u stagnaciji ili opadanju

Srbijavode: Vodostaj na rekama u Srbiji u stagnaciji ili opadanju

RTV pre 1 sat
Vanredna odbrana od poplava na snazi na 5 reka u Srbiji. Oglasili se nadležni: Građanima upućen hitan apel

Vanredna odbrana od poplava na snazi na 5 reka u Srbiji. Oglasili se nadležni: Građanima upućen hitan apel

Blic pre 31 minuta
Vodostaj Ibra raste, prate se kritične deonice, očekuje se novi poplavni talas

Vodostaj Ibra raste, prate se kritične deonice, očekuje se novi poplavni talas

Dnevnik pre 31 minuta
Ministarstvo prosvete: Formiran tim za praćenje vremenskih uslova, bezbednost đaka prioritet

Ministarstvo prosvete: Formiran tim za praćenje vremenskih uslova, bezbednost đaka prioritet

Serbian News Media pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeIvanjicavanredna situacija

Društvo, najnovije vesti »

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 3. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 3. kolu?

Danas pre 7 minuta
Studenti ETF-a u blokadi: Neprihvatljivo da već danima brojni regioni u zemlji nemaju električnu energiju

Studenti ETF-a u blokadi: Neprihvatljivo da već danima brojni regioni u zemlji nemaju električnu energiju

Danas pre 12 minuta
Ubice su na slobodi, pazite se

Ubice su na slobodi, pazite se

Danas pre 1 sat
Dan Republike Srpske, recenzija

Dan Republike Srpske, recenzija

Danas pre 1 sat
Ovaj mali korak nakon večere može napraviti veliku razliku za vaše zdravlje

Ovaj mali korak nakon večere može napraviti veliku razliku za vaše zdravlje

Danas pre 1 sat