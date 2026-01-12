"Protesti stavljeni pod kontrolu, spremni smo za rat!" Raste broj mrtvih, Iran odgovorio na Trampovu pretnju da pre pregovora možda prvo ide intervencija (foto)

Kurir pre 0 minuta
"Protesti stavljeni pod kontrolu, spremni smo za rat!" Raste broj mrtvih, Iran odgovorio na Trampovu pretnju da pre pregovora…
Od najnovijeg Hronološki Ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa, objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X karikaturu Trampa koji se raspada kao sarkofag egipatskih faraona, napisavši u opisu slike da predsednik SAD "arogantno sudi celom svetu". - Treba da zna da su obično tirani i arogantni ljudi poput faraona, Nimroda (kralj Vavilona), Mohamed Reza (Pahlavi, poslednjih šah Irana iz kraljevske dinastije koju je srušena u Islamskoj revoluciji 1979) i njima
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp: Iran predložio pregovore

Tramp: Iran predložio pregovore

Nedeljnik pre 9 minuta
Tramp: Iran će se suočiti sa neviđenim udarima ako Teheran napadne američke baze

Tramp: Iran će se suočiti sa neviđenim udarima ako Teheran napadne američke baze

Sputnik pre 24 minuta
Tramp: Odbranu Grenlanda čine dve zaprege sa psima

Tramp: Odbranu Grenlanda čine dve zaprege sa psima

Sputnik pre 35 minuta
(Foto) „Prelaze crvenu liniju, udarićemo ih kao nikad pre“ Tramp tvrdi da je Iran spreman na pregovore, a ajatolah objavio…

(Foto) „Prelaze crvenu liniju, udarićemo ih kao nikad pre“ Tramp tvrdi da je Iran spreman na pregovore, a ajatolah objavio karikaturu koja će Ameriku dovesti do ključanja

Blic pre 25 minuta
Tramp: Iran pozvao SAD na pregovore, razmatram veoma snažne vojne opcije

Tramp: Iran pozvao SAD na pregovore, razmatram veoma snažne vojne opcije

NIN pre 35 minuta
Najmanje 538 mrtvih na protestima u Iranu, pritvoreno oko 10.600 ljudi

Najmanje 538 mrtvih na protestima u Iranu, pritvoreno oko 10.600 ljudi

NIN pre 9 minuta
Protesti u Iranu: Stotine poginulih, Tramp razmatra vojne opcije

Protesti u Iranu: Stotine poginulih, Tramp razmatra vojne opcije

Danas pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelInternetDonald TrampamerikaprotestsadDemonstracije

Svet, najnovije vesti »

Napadnuta bugarska ambasada u Skoplju

Napadnuta bugarska ambasada u Skoplju

Beta pre 5 minuta
U Londonu, Parizu i Istanbulu masovni skupovi podrške protestima u Iranu

U Londonu, Parizu i Istanbulu masovni skupovi podrške protestima u Iranu

RTV pre 15 minuta
Tramp: Iran predložio pregovore

Tramp: Iran predložio pregovore

Nedeljnik pre 9 minuta
U lavinama u francuskim Alpima poginulo šestoro skijaša tokom vikenda

U lavinama u francuskim Alpima poginulo šestoro skijaša tokom vikenda

N1 Info pre 29 minuta
(Uznemirujuće) "Ulice su pune krvi" Tela leže na sve strane, isplivali jezivi prizori iz Irana: Amerika se sprema za najgoru…

(Uznemirujuće) "Ulice su pune krvi" Tela leže na sve strane, isplivali jezivi prizori iz Irana: Amerika se sprema za najgoru opciju, sve će drhtati od udara

Blic pre 10 minuta