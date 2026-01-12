Uživo američki državni vrh o Iranu - sastaju se Tramp, Rubio, Hegset i Kejn! Na stolu i vojni udari! (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Grupa demonstranata jutros je ušla u prostor iranske ambasade u Kanberi i uklonila zvaničnu zastavu Islamske Republike Iran.

Demonstranti, za koje se navodi da su pristalice prognanog iranskog prestolonaslednika Reze Pahlavija, na jarbol su umesto nje postavili zastavu s lavom i suncem, što su simboli koji se povezuju s Iranom pre Islamske revolucije 1979. godine. Broj poginulih u Iranu i dalje raste. Američka organizacija Human Rights Activists News Agency potvrdila je 572 smrti, a postoje procene da je stvarni broj znatno veći. Podaci te grupe pokazali su se tačnim i pouzdanim tokom