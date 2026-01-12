Uživo američki državni vrh o Iranu - sastaju se Tramp, Rubio, Hegset i Kejn! Na stolu i vojni udari! (foto/video)

Kurir pre 38 minuta
Uživo američki državni vrh o Iranu - sastaju se Tramp, Rubio, Hegset i Kejn! Na stolu i vojni udari! (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Grupa demonstranata jutros je ušla u prostor iranske ambasade u Kanberi i uklonila zvaničnu zastavu Islamske Republike Iran.

Demonstranti, za koje se navodi da su pristalice prognanog iranskog prestolonaslednika Reze Pahlavija, na jarbol su umesto nje postavili zastavu s lavom i suncem, što su simboli koji se povezuju s Iranom pre Islamske revolucije 1979. godine. Broj poginulih u Iranu i dalje raste. Američka organizacija Human Rights Activists News Agency potvrdila je 572 smrti, a postoje procene da je stvarni broj znatno veći. Podaci te grupe pokazali su se tačnim i pouzdanim tokom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Protesti će se ponavljati dok se ne reše materijalni uslovi, Reza Pahlavi može biti simbol promene": stručnjaci za Blic TV o…

"Protesti će se ponavljati dok se ne reše materijalni uslovi, Reza Pahlavi može biti simbol promene": stručnjaci za Blic TV o sve većoj eskalaciji u Iranu (video)

Blic pre 8 minuta
Oglasila se Vlada Grenlanda: Otkrili kako će se braniti teritorija, uputili poruku Americi

Oglasila se Vlada Grenlanda: Otkrili kako će se braniti teritorija, uputili poruku Americi

Večernje novosti pre 18 minuta
"Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu"

"Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu"

B92 pre 2 sata
Provladini skupovi u Iranu: „Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma“

Provladini skupovi u Iranu: „Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma“

Danas pre 2 sata
Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

Blic pre 2 sata
Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

Tramp: Bez mene bi Rusija već zauzela celu Ukrajinu, NATO se oslanja na SAD

RTV pre 2 sata
Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaIranIzraelBliski IstokInternetUkrajinaVašingtonGrčkaAerodromTeheranKanadaEUKinaEstonijaItalijaVolstritRusijaNemačkaTiranaCNNDonald TrampŠpanijaamerikaprotestsadDemonstracije

Svet, najnovije vesti »

Generalni sekretar NATO u Hrvatskoj rekao da Tramp čini prave stvari za NATO

Generalni sekretar NATO u Hrvatskoj rekao da Tramp čini prave stvari za NATO

Beta pre 13 minuta
Počinje borba Marin le Pen da na sudu sačuva svoje predsedničke snove

Počinje borba Marin le Pen da na sudu sačuva svoje predsedničke snove

N1 Info pre 8 minuta
"Protesti će se ponavljati dok se ne reše materijalni uslovi, Reza Pahlavi može biti simbol promene": stručnjaci za Blic TV o…

"Protesti će se ponavljati dok se ne reše materijalni uslovi, Reza Pahlavi može biti simbol promene": stručnjaci za Blic TV o sve većoj eskalaciji u Iranu (video)

Blic pre 8 minuta
Ruski analitičari bliski Kremlju priznali: "Naša mornarica Amerikancima ne može ništa"

Ruski analitičari bliski Kremlju priznali: "Naša mornarica Amerikancima ne može ništa"

Blic pre 13 minuta
Francuska kreće u regrutaciju: Danas počinje kampanja za novu nacionalnu vojnu službu

Francuska kreće u regrutaciju: Danas počinje kampanja za novu nacionalnu vojnu službu

Blic pre 13 minuta