CLS i sindikat GSP: Indicije da je tender za tramvaje unapred dogovoren za Turke

Nakon temeljne analize stručne dokumentacije i na osnovu dodatnih saznanja iz upućenih izvora, Centar za lokalnu samoupravu i sindikat “Centar” GSP Beograd izražavaju ozbiljnu sumnju da je aktuelni tender za 85 kratkih tramvaja u Beogradu, koji je raspisan 31. decembra, “nacrtan” za tursku fabriku Bozankaja.

Centar za lokalnu samoupravu i sindikat “Centar” apeluju na rukovodstvo grada Beograda da dozvole poštenu, otvorenu i fer nabavku novih tramvaja za Beograd, koja će biti u najboljem interesu GSP-a i Beograđana, a ne određenih interesnih grupacija, saopštile su zajednički jutros ove dve organizacije. CLS i sindikat “Centar” će nastaviti da pažljivo prate sve faze ove javne nabavke, vođene idejom da su Beogradu preko potrebni novi tramvaji i da je put za realizaciju