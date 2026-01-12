Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

NIN pre 18 minuta  |  Tanjug
Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji počela je nešto posle 12 časova u Palati Srbija.

Sednici Štaba za vanredne situacije predsedava potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić, a očekuje se obraćanje direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslava Nikolića i pomoćnika ministra i načelnika za vanredne situacije Luke Čaušića. Sednici prisustvuju ministri Adrijana Mesarović, Aleksandra Sofronijević, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski, Siniša Mali, Dejan
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

RTV pre 29 minuta
Zaseda Štab za vanredne situacije — vanredno u 10 opština; Premijer Macut obilazi ugrožena područja

Zaseda Štab za vanredne situacije — vanredno u 10 opština; Premijer Macut obilazi ugrožena područja

Sputnik pre 4 minuta
U toku sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

U toku sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Euronews pre 23 minuta
U toku sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

U toku sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

RTS pre 4 minuta
Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Newsmax Balkans pre 24 minuta
Uživo Vanredna sednica zbog situacije u zemlji: Zaseda Republički štab za vanredne situacije, ovo su teme

Uživo Vanredna sednica zbog situacije u zemlji: Zaseda Republički štab za vanredne situacije, ovo su teme

Telegraf pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovavanredna situacijaSiniša MaliRHMZAleksandar SofronijevićMilica Đurđević Stamenkovski

Politika, najnovije vesti »

Vučić ide u Davos, Brnabić u Estoniju - ko će dočekati delegaciju EP: "Dolaze nepozvani"

Vučić ide u Davos, Brnabić u Estoniju - ko će dočekati delegaciju EP: "Dolaze nepozvani"

N1 Info pre 23 minuta
Borko Stefanović: Režim trajno oštetio odnose sa SAD

Borko Stefanović: Režim trajno oštetio odnose sa SAD

N1 Info pre 23 minuta
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Euronews pre 39 minuta
"Prvi put da neko dolazi nepozvan" Brnabić: Evropski parlament nije konsultovao državne institucije o poseti Srbiji

"Prvi put da neko dolazi nepozvan" Brnabić: Evropski parlament nije konsultovao državne institucije o poseti Srbiji

Blic pre 29 minuta
Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

RTV pre 29 minuta