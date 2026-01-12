Počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije

Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji počela je nešto posle 12 časova u Palati Srbija.

Sednici Štaba za vanredne situacije predsedava potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić, a očekuje se obraćanje direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslava Nikolića i pomoćnika ministra i načelnika za vanredne situacije Luke Čaušića. Sednici prisustvuju ministri Adrijana Mesarović, Aleksandra Sofronijević, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski, Siniša Mali, Dejan