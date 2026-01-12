Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

Pressek pre 18 minuta  |  tanjug, foto:M.O.
Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

Danas počinju prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom, a besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja, najavio je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO. - Oglas-poziv penzionerima da se prijave objavljen je danas u dnevnim novinama (Politika, Novosti, Dnevnik Novi Sad, Informer i Srpski telegraf), na sajtu Fonda, na oglasnim tablama u filijalama Fonda i oglasnim tablama
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama: Evo ko ima pravo da se prijavi

Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama: Evo ko ima pravo da se prijavi

Morava info pre 38 minuta
Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko i pod kojim uslovima ima pravo da se leči o trošku države

Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko i pod kojim uslovima ima pravo da se leči o trošku države

Kurir pre 39 minuta
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Forbes pre 1 sat
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Radio sto plus pre 1 sat
Fond PIO: Počela prijava penzionera za oporavak u banjama

Fond PIO: Počela prijava penzionera za oporavak u banjama

Plus online pre 1 sat
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Nova ekonomija pre 2 sata
Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Fond PIO: Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatan oporavak u banjama

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Sednica Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

(BLOG) Sednica Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

N1 Info pre 4 minuta
Egipatski radnici u Srbiji mesecima rade bez zarada

Egipatski radnici u Srbiji mesecima rade bez zarada

Mašina pre 14 minuta
Na putevima mestimično sneg do 5 cm, moguća poledica i magla; Potreban oprez, led otežava vožnju

Na putevima mestimično sneg do 5 cm, moguća poledica i magla; Potreban oprez, led otežava vožnju

RTV pre 4 minuta
Toplije od srede: Dugoročna vremenska prognoza RHMZ

Toplije od srede: Dugoročna vremenska prognoza RHMZ

N1 Info pre 13 minuta
Tamo mu i jeste mesto: Sagovornici Danasa o incijativi „Odbrane struke” za smenu ministra pravde zbog učešća u božićnoj…

Tamo mu i jeste mesto: Sagovornici Danasa o incijativi „Odbrane struke” za smenu ministra pravde zbog učešća u božićnoj proslavi Informera

Danas pre 9 minuta