Od danas do 28. januara prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

Danas počinju prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom, a besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja, najavio je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO. - Oglas-poziv penzionerima da se prijave objavljen je danas u dnevnim novinama (Politika, Novosti, Dnevnik Novi Sad, Informer i Srpski telegraf), na sajtu Fonda, na oglasnim tablama u filijalama Fonda i oglasnim tablama