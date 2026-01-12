NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou

Izvršni odbor NBS odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne od 4,5 odsto i kreditne olakšice od sedam odsto.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor NBS je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, navedeno je u saopštenju. Podseća se da se i poslednjim mesecima 2025. godine inflacija stabilizovala na nivou neznatno ispod centralne vrednosti cilja NBS, tri plus/minus 1,5 odsto. Izvršni odbor NBS očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do