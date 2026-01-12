NBS: Referentna kamatna stopa ostaje na 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na 5,75 odsto, uz nepromenjene stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Centralna banka u saopštenju naglašava da je oprez i dalje neophodan zbog globalne nestabilnosti. Poseban rizik za domaće izglede za rast je povezan sa problemima u energetskom sektoru. Izvršni odbor NBS upozorava da „geopolitičke tenzije i rast protekcionizma mogu znatno uticati na proizvodnju i izvoz domaće prerađivačke industrije u segmentu prerade nafte i proizvodnje osnovnih metala“. „stabilizovana inflacija“ S druge strane, inflacija se stabilizovala neznatno