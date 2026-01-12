Narodna banka nije promenila visinu referentne kamatne stope

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. U poslednjim mesecima 2025. godine inflacija se stabilizovala na nivou neznatno ispod centralne vrednosti cilja (3 ± 1,5%), saopštila je Narodna banka. „Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta ove godine, tj. tokom perioda