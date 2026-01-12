Narodna banka nije promenila visinu referentne kamatne stope

Forbes pre 3 sata
Narodna banka nije promenila visinu referentne kamatne stope

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. U poslednjim mesecima 2025. godine inflacija se stabilizovala na nivou neznatno ispod centralne vrednosti cilja (3 ± 1,5%), saopštila je Narodna banka. „Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta ove godine, tj. tokom perioda
Ključne reči

Narodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbijekamatne stopereferentna kamatna stopa

