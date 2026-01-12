Rat i oštra zima još ne napuštaju Ukrajinu; Rusi gađali energetski sektor

Rat u Ukrajini – 1. 419. dan. Energetska infrastruktura je ponovo na meti ruskih napada, dok su u Ukrajini na snazi isključenja struje i veoma niske temperature, na severu i do minus 24 stepena.

Kijev zatražio "patriot" i "NASAMS" na vanrednom sastanku sa NATO-om Na vanrednom sastanku Saveta Ukrajina-NATO, ukrajinska strana je obavestila saveznike o sve većem broju ruskih napada na energetski sistem i pozvala na povećanje pomoći, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane i rakete "patriot" i "NASAMS", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine nakon sastanka, prenosi Ukrinform. Napominje se da su na onlajn sastanku učestvovali zamenik ministra