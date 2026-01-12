UKRAJINSKA KRIZA: Rusi gađali energetski sektor; Zelenski predložio produženje vanrednog stanja i mobilizacije

RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Rusi gađali energetski sektor; Zelenski predložio produženje vanrednog stanja i mobilizacije

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1. 419. dan. Energetska infrastruktura je ponovo na meti ruskih napada, dok su u Ukrajini na snazi isključenja struje i veoma niske temperature, na severu i do minus 24 stepena.

Zelenski: Pregovori sa SAD u odlučujućoj fazi, spremamo se za potpisivanje dokumenata Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saslušao je detaljan izveštaj pregovaračkog tima o kontaktima sa američkom stranom i naložio da se finalizuje dokument o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Ukrajinska delegacija je definisala jasan akcioni plan za narednih 14 dana, koji uključuje pripremu dokumenata i pripremu za njihovo moguće potpisivanje.
MoskvaUkrajinaVanredno stanjeKijevVladimir ZelenskiZaporožje

