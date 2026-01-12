Zelenski: Ludost, ovaj rat je nadmašio nemački protiv SSSR-a; bitka za Guljajpolje, borbe u centru grada

RTS pre 28 minuta
Zelenski: Ludost, ovaj rat je nadmašio nemački protiv SSSR-a; bitka za Guljajpolje, borbe u centru grada

Rat u Ukrajini – 1. 419. dan. Predsednik Volodimir Zelenski ističe da se rat vodi na istim teritorijama kao i pre 80 godina - Donbas, Slobožanščina, Zaporožje, ali da se ovog puta "protiv osvajača bori samo Ukrajina". Borbe između ruskih i ukrajinskih snaga nastavljaju se u Guljajpolju u Zaporoškoj oblasti, a sukobi su sve veći u samom centru grada.

Više od deset dronova oboreno iznad ruskih regiona Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 13 bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga iznad ruskih regiona tokom noći. Navodi se da su četiri drona uništena iznad Rostovske oblasti, po dva iznad Krima i Adigeja, kao i iznad Kurske oblasti i Crnog mora, i jedan iznad Voronješke oblasti. (Izvestija)
RTV pre 53 minuta
UkrajinaVladimir ZelenskiZaporožje

