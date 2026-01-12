Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Abu Dabi, a na aerodromu ga je dočekao šeik Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahjan, savetnik predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

Time je predsednik Vučić započeo posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026, a sastaće se i sa domaćinom skupa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom. Vučić je na svom instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavio da se raduje susretu sa predsednikom UAE. "Radujem se susretu sa prijateljem Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, zahvalan što me je pozvao da učestvujem na Nedelji održivosti 2026, jednom od
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Vučić u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima

NIN pre 39 minuta
Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

Euronews pre 1 sat
Vučić stigao u Abu Dabi (VIDEO)

Vučić stigao u Abu Dabi (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

Sputnik pre 1 sat
Vučić doputovao u Abu Dabi, započeo posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Vučić doputovao u Abu Dabi, započeo posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima

RTS pre 39 minuta
Predsednik Srbije u Abu Dabiju Vučić: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

Predsednik Srbije u Abu Dabiju Vučić: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

Dnevnik pre 34 minuta
Vučić stigao u Abu Dabi, započeo posetu UAE: Prisustvuje svečanom otvaranju "Nedelje održivosti 2026" (video)

Vučić stigao u Abu Dabi, započeo posetu UAE: Prisustvuje svečanom otvaranju "Nedelje održivosti 2026" (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićAerodromPredsednik SrbijeŠeikAbu Dabi

Politika, najnovije vesti »

U sredu nova sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 25 tačaka, među njima i predlozi Uglješe Mrdića

U sredu nova sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 25 tačaka, među njima i predlozi Uglješe Mrdića

Blic pre 14 minuta
Savremena politika: Srbija i dalje bez isplate sredstava iz Plana rasta EU

Savremena politika: Srbija i dalje bez isplate sredstava iz Plana rasta EU

N1 Info pre 9 minuta
Ana Brnabić otvorila 2026. novim lapsusom (VIDEO)

Ana Brnabić otvorila 2026. novim lapsusom (VIDEO)

Luftika pre 9 minuta
U sredu vanredna sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu i predlozi Uglješe Mrdića

U sredu vanredna sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu i predlozi Uglješe Mrdića

Telegraf pre 14 minuta
Vujo Ilić: "Vučić traži trenutak s najmanjim rizikom, pokušava da okrnji studentski pokret"

Vujo Ilić: "Vučić traži trenutak s najmanjim rizikom, pokušava da okrnji studentski pokret"

N1 Info pre 1 sat