Vučić stigao u Abu Dabi: Želim da Srbija bude bezbedna i razvijena poput UAE

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Abu Dabi, a na aerodromu ga je dočekao šeik Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahjan, savetnik predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

Time je predsednik Vučić započeo posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026, a sastaće se i sa domaćinom skupa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom. Vučić je na svom instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavio da se raduje susretu sa predsednikom UAE. "Radujem se susretu sa prijateljem Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, zahvalan što me je pozvao da učestvujem na Nedelji održivosti 2026, jednom od