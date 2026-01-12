Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u ponedeljak da će hrvatski naftovod JANAF od ponoći pustiti dotok sirove nafte do rafinerije u Pančevu.

Ona je za RTS najavila da će Rafinerija, koja posluje u sastavu Naftne industrije Srbije (NIS), početi sa radom oko 16. januara. "Posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Očekujemo da prvi dizel bude na tržištu oko 26, 27. januara", rekla je. Kako je navela, očekuje se da dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje. Rafinerija u Pančevu obustavila je rad 2.