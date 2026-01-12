Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Slobodna Evropa pre 1 sat
Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u ponedeljak da će hrvatski naftovod JANAF od ponoći pustiti dotok sirove nafte do rafinerije u Pančevu.

Ona je za RTS najavila da će Rafinerija, koja posluje u sastavu Naftne industrije Srbije (NIS), početi sa radom oko 16. januara. "Posle skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom. To je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje. Očekujemo da prvi dizel bude na tržištu oko 26, 27. januara", rekla je. Kako je navela, očekuje se da dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje. Rafinerija u Pančevu obustavila je rad 2.
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

RTS pre 14 minuta
Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Vreme pre 49 minuta
Đedović Handanović: Ove nedelje isporuka 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: Ove nedelje isporuka 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Biznis.rs pre 1 sat
Đedović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće da radi 16. januara

Đedović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće da radi 16. januara

N1 Info pre 2 sata
Đedović Handanović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Đedović Handanović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

RTV pre 2 sata
Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Nova ekonomija pre 1 sat
Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPančevoNaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovako izgleda najviši i najbrži rolerkoster na svetu

Ovako izgleda najviši i najbrži rolerkoster na svetu

Kamatica pre 9 minuta
Grenland na berzi: kako je jedna Trumpova izjava zapalila tržišta

Grenland na berzi: kako je jedna Trumpova izjava zapalila tržišta

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

RTS pre 14 minuta
LIDL Srbija godinu započinje ekspanzijom: U Aranđelovac stiže prva LIDL prodavnica

LIDL Srbija godinu započinje ekspanzijom: U Aranđelovac stiže prva LIDL prodavnica

Top press pre 4 minuta
Alfabet ulazi u istoriju! Pridružio se klubu kompanija od 4 biliona dolara! Apple će koristiti Gemini

Alfabet ulazi u istoriju! Pridružio se klubu kompanija od 4 biliona dolara! Apple će koristiti Gemini

Blic pre 4 minuta