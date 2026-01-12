Kako policija i vatrogasci Srbije rade na terenu: Svakodnevna briga za bezbednost i potrebe ljudi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ( MUP), policijski službenici i vatrogasci-spasioci angažovani su na terenu širom Srbije, gde pružaju pomoć građanima i vrše obilazak domaćinstava, vodeći računa o bezbednosti i potrebama svakog pojedinca, saopštio je danas MUP . "Terenski rad u zahtevnim uslovima zahteva više od opreme - zahteva posvećenost... Svakodnevno, na terenu, uz ljude i njihove domove", navodi se u objavi MUP-a na Instagramu. (Telegraf.rs/Tanjug)