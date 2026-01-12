Zakon o aneksiji Grenlanda predat Kongresu: "Dodeliti mu status savezne države SAD"

AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.

Foto: Profimedia Danas je kongresmen Fajn (6. kongresni okrug Floride) predstavio predlog zakona o aneksiji i dodeli statusa savezne države Grenlandu - navodi se u njegovoj izjavi. Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda, koji je u Kongresu SAD predstavio republikanac Rendi Fajn, obavezuje predsednika SAD Donalda Trampa da podnese izveštaj o neophodnim izmenama američkog zakona za prijem ostrva. - Predsednik će podneti Kongresu izveštaj koji sadrži izmene saveznog